澳網》喬帥出局 莫瑞得利？

喬柯維奇在澳網次輪爆冷出局，向觀眾揮手離開球場。（美聯社）

莫瑞今天休兵，在教練藍道的指導下進行訓練。（美聯社）

撇開個人私交不談，塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在澳網男單次輪爆冷出局，最開心的當然是「英國希望」莫瑞（Andy Murray），世界球王寶座不僅固若金湯，也掃除了尋求生涯首座澳網冠軍的最大障礙。

自從2010年以來，莫瑞在澳網4度打入決賽，還有4強、8強各1次，其中有5次是輸在喬帥拍下。包括最令人心碎的，在2011、2013、2015和2016年於澳網決賽4度敗給自己的兒時好友，屈居亞軍。

喬帥畢竟擁有6座澳網金盃，也許這次該讓好朋友捧一下獎盃了。

(中時電子報)