奔馳18天 義烏跨亞歐列車開抵倫敦

趟從中國開往英國的中歐班列18日抵達英國倫敦車站，全程運行12451公里，歷時18天。（圖／新華社）

首趟從中國義烏開往英國的中歐列車抵達倫敦的火車站後，列車所載的貨櫃被裝上卡車。（圖／新華社）

首列從中國開往英國的中歐列車，以18天時間橫越亞歐大陸後，終於在18日下午抵達英國倫敦火車站。此列於元旦從浙江義烏發出的貨運列車總共奔馳了12451公里，讓中國得以透過「一帶一路」經濟戰略與脫歐之後的英國貿易緊密連結。

據大陸與外國媒體報導，這趟貨運列車滿載從義烏市場上採購的日用百貨、服裝、布料和箱包等小商品，由阿拉山口出境，途經哈薩克斯坦、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國，穿過英吉利海峽隧道，到達終點倫敦。該條鐵路線成本比空運低一半，時間則比海運快一倍。

此一路線的英方代理物流公司指出，這條橫跨歐亞大陸的貨運列車完成首次營運，凸顯了中英貿易夥伴關係對脫歐之後的英國更加重要。對英國首相梅伊來說，與脫離歐盟之際，吸引中國投資的重要性大增。

當天下午1時，中國鐵路總公司下屬的中鐵集裝箱公司、德國鐵路公司、InterRail公司和義烏市天盟實業投資有限公司在車站共同為班列的抵達舉行了接車儀式。

中國駐英國大使館公使祝勤表示，中歐班列抵達倫敦具有象徵性的意義，代表著中英兩國在「一帶一路」戰略上務實合作的最新成果。他還指出，2017年是中英兩國建立大使級外交關係45周年，這趟班列不遠萬里而來，不僅帶來了物美價廉的貨品，也象徵了中英兩國之間的密切關係。

近年來，中英經貿合作保持穩定發展態勢，雙邊貿易額增長迅速，特別是義烏與英國貿易往來不斷增加，目前英國已是義烏在歐洲最大的出口目的國。

據運營方介紹，此前義烏小商品出口英國主要是通過海運和空運，首趟中歐班列的開通，意味著中英貿易的物流運輸實現了全陸地運輸，中英貿易往來物流服務更加高效。

(中時電子報)