奔馳18天 義烏跨亞歐列車開抵倫敦
首列從中國開往英國的中歐列車，以18天時間橫越亞歐大陸後，終於在18日下午抵達英國倫敦火車站。此列於元旦從浙江義烏發出的貨運列車總共奔馳了12451公里，讓中國得以透過「一帶一路」經濟戰略與脫歐之後的英國貿易緊密連結。
據大陸與外國媒體報導，這趟貨運列車滿載從義烏市場上採購的日用百貨、服裝、布料和箱包等小商品，由阿拉山口出境，途經哈薩克斯坦、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、比利時、法國，穿過英吉利海峽隧道，到達終點倫敦。該條鐵路線成本比空運低一半，時間則比海運快一倍。
此一路線的英方代理物流公司指出，這條橫跨歐亞大陸的貨運列車完成首次營運，凸顯了中英貿易夥伴關係對脫歐之後的英國更加重要。對英國首相梅伊來說，與脫離歐盟之際，吸引中國投資的重要性大增。
當天下午1時，中國鐵路總公司下屬的中鐵集裝箱公司、德國鐵路公司、InterRail公司和義烏市天盟實業投資有限公司在車站共同為班列的抵達舉行了接車儀式。
中國駐英國大使館公使祝勤表示，中歐班列抵達倫敦具有象徵性的意義，代表著中英兩國在「一帶一路」戰略上務實合作的最新成果。他還指出，2017年是中英兩國建立大使級外交關係45周年，這趟班列不遠萬里而來，不僅帶來了物美價廉的貨品，也象徵了中英兩國之間的密切關係。
近年來，中英經貿合作保持穩定發展態勢，雙邊貿易額增長迅速，特別是義烏與英國貿易往來不斷增加，目前英國已是義烏在歐洲最大的出口目的國。
據運營方介紹，此前義烏小商品出口英國主要是通過海運和空運，首趟中歐班列的開通，意味著中英貿易的物流運輸實現了全陸地運輸，中英貿易往來物流服務更加高效。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。