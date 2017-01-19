細水霧消防車有助小巷弄救災 南市消防隊添戰力
電纜大廠華新麗華鹽水廠選在119消防節這天，捐贈價值百萬元的三合一細水霧消防車，給予台南市消防局第一救災救護大隊，該消防車將配置在鹽水消防分隊，增添地方消防戰力，保護狹小巷弄居民的安全，快速因應災害。
捐贈儀式19日在鹽水武廟前舉行，鹽水有許多充滿歷史的狹小巷弄，細水霧消防車車體較小，在小巷弄內比起大型消防水車機動性較佳，能快速抵達救災現場，而該輛三合一細水霧消防車配備LED警示燈、警報器、無線電、消防幫浦、1.3公噸水箱與高壓清洗機等設備。
消防局第一大隊大隊長丁春能表示，該細水霧消防車屬多功能消防後勤車，可霧狀、水柱及泡沫同時出水，對於搶救狹小巷弄住宅火警及產業道路雜草、汽機車起火等，有迅速救災的效果，面對鹽水蜂炮將屆，細水霧消防車相信能增添地方消防戰力。
(中時)
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