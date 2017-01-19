發展足球 大陸擬規定兒童青少年必修
中國大陸官方提出足球「2020行動計劃」及「青訓體系建設165計劃」發展足球教育，同時，大陸教育部也要求，從小學一年級到初中三年級一共要上360節足球課。
大陸澎湃新聞報導，第10屆中國足球協會第三次會員大會日前在武漢舉行，會上提出「2020行動計劃」，將完善青少年競賽體系訂為工作目標之一。包括競賽體系改革及球隊與球場增加措施。
到2020年，足協希望賽事中的全國精英青少年隊伍能達到240支，這一數字相比2016年的168支增加了近一半；3年後，中國的足球場地目標新增6萬塊。
此外，關於中國足協和大陸教育部如何開展合作，大陸教育部認為，要「先從最基礎的教學抓起」。
教育部體衛藝司司長、中國足協副主席王登峰表示，為了更好地指導青少年學生的足球學習，全國校足辦組織專家編寫了足球課的示範影片教案。
按照每學期20周，每周一節課來計算，從小學一年級到初中三年級一共要上360節足球課，而這套教學示範影片也有整整360集，今年內就會進行拍攝。
王登峰說，「每一集就教一個足球技術，學生可以自學，已經拍攝完成，很快就會登上電視和網路」。1060119
(中央社)
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