秦金生辭世 蔡總統前往靈堂致意

我要評比

親民黨今天表示，總統蔡英文今天下午在國安會祕書長吳釗燮陪同下，到親民黨秘書長秦金生靈前致意並慰問家屬。

親民黨指出，蔡總統對於秦金生辭世感到不捨，家屬在親民黨主席宋楚瑜、副秘書長劉文雄、文宣部主任黃珊珊及立院黨團辦公室主任張碩文陪同下，對蔡總統的關心表示感謝。

親民黨表示，秦金生8日逝世，當時總統正進行「英捷專案」出訪中美洲，總統府代理秘書長劉建忻立即代表總統府及蔡總統致電親民黨，由親民黨向家屬轉達哀悼之意。9日，靈堂布置完成之後，劉建忻已立即代表蔡總統前往靈堂致意，蔡總統並核發對秦金生的褒揚令。

親民黨指出，秦金生家屬、宋楚瑜及所有親民黨幹部，均衷心感謝蔡總統的心意。1060119

(中央社)