陸委會：依循憲法與民意 維護兩岸現狀
日前有學者提出，「兩岸和平統一的可能性存在，只是時候未到」。對此，陸委會副主委邱垂正表示，政府依據中華民國憲法及民主原則、普遍民意等，致力維護兩岸和平穩定現狀。
行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，外媒詢問，有台灣學者日前向大陸媒體表示，「兩岸和平統一的可能性存在，只是時候未到」，該外媒詢問，「兩岸和平統一有可能性嗎？」陸委會副主任委員兼發言人邱垂正回答時，作上述表示。
邱垂正表示，政府一貫的立場就是依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸事務，並持續依循民主原則、普遍民意，務實推動穩健的兩岸政策與致力維護台灣民主及兩岸和平穩定現狀。
他補充，該名學者也向陸媒提到大陸對台的軍事準備。邱垂正說，政府對此會全盤掌握並做好因應準備。大陸對台灣軍事部署和威脅，只會造成台灣人民的負面觀感，無助兩岸關係及區域情勢的正常發展。
邱垂正重申，維繫兩岸和平穩定符合兩岸雙方及區域各方的共同利益，兩岸應共同維護台海及區域的和平穩定。1060119
(中央社)
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