脫序哥澳網復出又發作 輸球退賽又挨罰
澳洲網壇「壞小子」基爾喬斯再度莫名其妙兵敗如山倒，提早退出在自家舉行的澳洲網球公開賽，並以受傷為由，男雙也不打了。他還因說髒話和摔球拍，一共挨罰5500美元。
法新社報導，世界排名第13的21歲火爆小將基爾喬斯（Nick Kyrgios）昨天在澳網第2輪遭遇義大利瑟比（Andreas Seppi），儘管拿下前兩盤，仍鏖戰5盤敗陣，被認為自暴自棄的他最後在噓聲中離場。
主辦單位指出，基爾喬斯因說髒話和摔球拍，分別挨罰3000美元和2500美元。他同時以受傷為由，退出男子雙打賽事。
美國前球星馬克安諾（John McEnroe）說基爾喬斯「心理上大約（排名）世界第200名」，「丟網壇的臉」。澳洲傳奇拉佛（Rod Laver）則批評基爾喬斯「古怪」。
基爾喬斯因在上海名人賽「擺爛」遭禁賽，也就是一般認知的「故意輸球」，後來接受心理治療。沒想到澳網復出，又讓他的狂暴網球生涯再添最新插曲。
昨天男單第2輪，在第3盤因摔拍挨罰後，基爾喬斯開始散漫起來，沒精打采隨便打，還耍帥地在兩腿間來1記毫無必要的「胯下擊球」。
網壇今天對基爾喬斯又在贏面很大的時候上演火山爆發式自我毀滅，仍滿腹狐疑，馬克安諾罵得最大聲。
馬克安諾為ESPN評論時說：「我無言以對。整體而言，我會說這真是太令人遺憾了。因為在不到21歲的選手中，也許應該是不到29歲的選手中，我認為他的才華舉世無雙。」
「他原本會是全球一等一好手，但從關鍵時刻的表現來看，他在心理上大約排名世界第200。」
「走過停賽這些時日後，他不只丟網壇的臉，也丟自己的臉。」（譯者：中央社何宏儒）1060119
(中央社)
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