Rain、金泰希公布婚禮正面照 對視甜笑美像畫
恭喜！韓國演藝圈頂級情侶Rain、金泰希2013年被拍到交往隨即認戀，兩人期間經歷男方當兵、被傳分手等波折，終於在今天要正式升格頭銜為「頂級夫妻」，下午兩人在首爾嘉會洞教堂舉行不公開婚禮，剛剛兩人透過媒體發布正面合影，可見他們相視而笑，流露出成為新婚夫妻喜悅，閃瞎網友。
Rain、金泰希2012年秋天開始交往，2013年元旦爆出約會密照，兩人也大方公開戀情，本月17日媒體報導兩人相差兩歲的姊弟戀將修成正果完婚，Rain也公開親筆信承認此事，並甜喊女友是「最棒的禮物」，希望自己未來能成為稱職的丈夫，守護對方一輩子。
稍早，兩人在婚禮上的照片曝光，可見金泰希穿上俏麗白色短裙婚紗，露出修長美腿，而Rain選穿黑色合身西裝，看來十分帥氣，金泰希的閨蜜李荷妮最後接得新娘捧花，而金泰希也透過公司發表親筆信說：「身為家中的妻子，希望未來能以成熟面貌呈現在大眾面前」，最後由衷感謝外界祝福。
(中時電子報)
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