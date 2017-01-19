搶攻紅包商機 台北國際動漫節年後開跑
第五屆台北國際動漫節將在春節後登場，2月2日到6日陸續邀請日本、國人原創漫畫家舉辦簽名會或座談會。像是《名偵探柯南》和《金田一少年之事件簿》動畫製作人諏訪道彥和渡邊哲也將來台分享日本動畫創作的秘辛。畫消防和警察議題漫畫的「蠢羊與奇怪生物」粉絲團作者蠢羊也將在動漫節辦《火人FEUERWEHR》簽名會。
連載40年、去年九月宣布完結的日本長壽漫畫《烏龍派出所》，最終集第150集中文版也將在動漫節首日開始發售，除了一般版本，更另外製作「特裝版」，隨書附上《烏龍派出所》的角色書《烏龍超書》。
把握春節後的紅包商機，動漫節各家廠商也不只推出日本動畫授權的周邊商品福袋，國人原創作品也推出「盒玩」、「壓克力立牌」等精緻化商品。
和轉蛋同樣有抽獎的趣味，但更加精緻的「盒玩」，常讓漫迷萌生搜集慾望。今年動漫節，尖端出版社將首度針對《在座寫輕小說的各位，全都有病》、《前國民偶像要做國軍唯一的男子漢》等四部受歡迎的國人原創輕小說製作盒玩，將輕小說角色製作成「踢被子」樣貌的壓克力吊飾，造型十分可愛討喜。
由輕小說改編的動畫《RE：從零開始的異世界生活》，去年四月改編為動畫後大紅，除了被許多日本漫畫網站評選爲2016年最受歡迎動畫的前幾名，其中女主角雷姆也被選為「2016年最有魅力動畫角色」，也帶動輕小說和周邊產品的銷售，台灣一共9集輕小說總銷售量已經接近100萬本。動漫節中，除了有福袋、頸枕、絨毯等周邊商品，也有為設定為2月2日生日的女主角蕾姆設計的生日特別活動。
第五屆台北國際動漫節將在2月2日至2月6日在台北南港展覽館舉辦。
(中時)
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