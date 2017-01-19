國民黨工衝行政院 顧立雄：莫名其妙

國民黨黨工衝行政院，顧立雄：我覺得很莫名其妙。（張鎧乙攝）

不滿民進黨政府凍結國民黨黨產，昨下午中國國民黨黨工自救會衝進行政院抗議，高呼「林全出來，勞工活不下去」。對此，黨產會主委顧立雄今出席國民黨勞資強制協商會議後表示，國民黨應好好跟年輕朋友溝通，他認為黨工獲得的資訊不完整，昨天衝行政院沒有正當性，「我覺得很莫名其妙。」

顧立雄認為，國民黨與黨工之間的溝通有落差，黨工應該不太清楚，去年11月、12月被積欠的薪資明天就會入帳，今天也會召開勞資協商，討論尚未領到的1月份薪水，若他們事前知道就應該理解，他實在不解黨工昨天衝行政院的正當性。

顧立雄說，國民黨有義務跟這群年輕朋友好好溝通，避免資訊落差，否則昨天黨工衝行政院，「讓我感覺莫名其妙。」

(中時)