涉毒消防班長嗑藥嗑到頭殼壞掉！偷車又驅魔

消防班長駕贓車到大樓地下室燒香驅魔被攔捕。（李義翻攝）

消防班長使用的驅魔工具。（李義翻攝）

驅魔工具。（李義翻攝）

涉嫌吸毒的小港國際機場消防班長林胤廷又出包了！這回，他開贓車闖進高雄市某棟大樓地下室，焚香作法驅魔，住戶報警逮人，他卻直嚷「鬧鬼才作法」令員警看了直搖頭：「嗑藥已嗑到頭殼壞掉了」。

警方調查，停職中的林嫌，說是偷了1輛老車代步，開到高雄市左營區某大樓地下室，下車就燃起檀香作法，搞得煙霧瀰漫，驚動大樓住戶報警。

林嫌要開車逃逸時被警方攔下逮捕，當場起出1小包安毒、重2.5公克，他卻對員警直說，因為大樓鬧鬼才來驅魔。

帶回警局偵訊時，他一再拒答，開口回答時，不是說「我只告訴檢察官」，就是回﹂下次再告訴你」，語無倫次，鬧得員警幾乎無偵訊，員警也感慨，有分好工作，卻因吸毒而陷入萬劫不復深淵，都是被毒品害的。

林嫌原本任職高市消防局，2012年調至高雄國際航空站擔任消防班長，去年12月被查獲持有安毒遭停職，今年1月7日又在苗栗持有毒品被捕，又發生持有毒品被捕，訊後依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

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(中時)