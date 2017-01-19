鋼雕藝術節 「嬉型鋼」駁二特區亮相

印尼藝術家作品《GOTONG ROYONG》鐵鍊做成旋轉門，作品彷彿一座演出舞台。（李義攝）

第八屆高雄國際鋼雕藝術節「嬉型鋼」來囉，海內外藝術家歷經半個月創作，7件以C型鋼為素材的作品完工，在駁二特區與觀眾見面，可以風動、手動、水動甚至穿越的互動特色，鋼鐵不再冰冷。

美國Joseph Chirchirillo、日本大隅秀雄、大陸孫璐、印尼Hendra Priyadhani、台灣林育正、梁賴昌+陳建志、太認真（郭柏俞+佘文瑛）等7組國內外藝術家，帶領技術工班，完成遊戲感十足的作品。

文化局長尹立表示，主題「嬉型鋼」的重點在於顛覆鋼鐵的厚重感，雖然運用的是廢棄的鋼材，卻能在藝術家的運用下巧妙變身，營造一系列輕盈流動，甚至奇趣動感的鋼雕作品。藝術節結束後，作品將分散到駁二的各個角落，成為民眾可以互動嬉遊的作品。

作品各有特色，印尼藝術家兼搖滾樂團主唱雙重身分的Hendra Priyadhani作品《GOTONG ROYONG》鐵鍊做成旋轉門，作品彷彿一座演出舞台；中國藝術家孫璐的《風之刃》，延續其鯊魚鰭金屬雕塑系列，向天空伸展出完美曲線的鰭，下半部的渦輪風扇除了增加了機械感也會隨風轉動。

日本大隅秀雄《KEHAI》則以懷舊的工具和機械，有如張開手臂伸展肢體般，體現風與力的存在；美國Joseph Chirchirillo《Global Cooling Device #2》，民眾可以運用下方旋轉把手，轉動作品上方的花型風扇，Joseph表示這是一座訴說嚴肅環保議題的全球冷卻裝置。

台灣林育正的《八風吹不動》，外型猶如碉堡穩固，卻在風起的時候會轉動，下雨的時候會噴水，風、雨、晴天各有不同的趣味；台灣梁賴昌與陳建志的《共鳴腔》，創造一個人能夠走入的空間，透過鋼板之間的鏤空，體會風動、光線、聲音，好好感受我們的環境。

台灣藝術家太認真的《假定日常─人造衛星/Sputnik 》，創造一艘墜毀地表的人造衛星，如同放大後的巨型玩具模型，上方的太陽能板還能隨風擺動。

(中時)