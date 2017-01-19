面對一例一休 雲朗觀光正職擴編1成
一例一休上路，各行各業人事成本增加，雲朗觀光集團宣布，將正面因應，執行全集團擴大招募專案，正職人數將擴編10%。
一例一休上路後，服務業首當其衝，人力吃緊排班成大問題，根據台大國發所副教授辛炳隆近期受經濟部委託調查結果，新制對住宿與餐飲業的衝擊最直接，人力成本增加、人力不足都讓飯店業繃緊神經。
雲朗觀光集團宣布，為正面因應一例一休，年初已經執行全集團擴大招募專案，擴編近10%正職人力，總計160多名正式職缺，創歷年來集團單次最多招募人數紀錄。
不只招募基層人力，雲朗觀光表示，即日起推動誰是接班人－儲備總經理招募及養成計畫，預計開放對內及對外甄選，其中外部人才則可於人力銀行直接投遞履歷，學經歷並無限制，預計養成期為3至5年。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。