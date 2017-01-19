面對一例一休 雲朗觀光正職擴編1成

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一例一休上路，各行各業人事成本增加，雲朗觀光集團宣布，將正面因應，執行全集團擴大招募專案，正職人數將擴編10%。

一例一休上路後，服務業首當其衝，人力吃緊排班成大問題，根據台大國發所副教授辛炳隆近期受經濟部委託調查結果，新制對住宿與餐飲業的衝擊最直接，人力成本增加、人力不足都讓飯店業繃緊神經。

雲朗觀光集團宣布，為正面因應一例一休，年初已經執行全集團擴大招募專案，擴編近10%正職人力，總計160多名正式職缺，創歷年來集團單次最多招募人數紀錄。

不只招募基層人力，雲朗觀光表示，即日起推動誰是接班人－儲備總經理招募及養成計畫，預計開放對內及對外甄選，其中外部人才則可於人力銀行直接投遞履歷，學經歷並無限制，預計養成期為3至5年。1060119

(中央社)