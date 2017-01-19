菲警綁殺韓商 警察總部內下手
數名不肖菲律賓警察假藉掃毒名義綁架並殺害韓商，經調查發現，居然是在警察總部內下的手！
菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）今天在記者會上說，「他在警察總部裏遇害。我感到極度羞愧，如果可以，我希望就此融化消失在你們面前。」
菲律賓警察總部位於奎松市，是一座面積約32公頃的複合區，反綁架大隊、掃毒大隊等各單位，都有自己的辦公樓。
前韓進造船廠的主管Jee Ick Joo，去年10月18日被包括警察在內的8個人，持假造拘捕令帶走，之後向家屬勒贖。受害人的妻子說，這些人還搜括了他們家中的值錢物品，開走了1輛休旅車。
德拉羅沙引述線人說，3級警官桑塔伊沙貝爾（Ricky Sta. Isabel）動手把Jee Ick Joo勒死。
桑塔伊沙貝爾（Ricky Sta. Isabel）日前已向調查局投案，除了受害人妻子提及的8人之外，他還供出數名高層警官涉案。
德拉羅沙表示，警察綁架勾當可能行之已久，如果可以照他的方法行事，他會直接殺掉警隊害群之馬。
根據菲律賓國家調查局的調查，Jee Ick Joo在被綁當天就被殺，次日被運到馬尼拉的一家葬儀社火化，骨灰沖入馬桶。葬儀社的老板是退休警官，已於11日飛到溫哥華，有可能潛逃到第3地。此人曾與主嫌桑塔伊沙貝爾共事。1060119
(中央社)
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