消防節鼓勵優秀消防員 林全親自表揚
內政部消防署在今天119消防節舉辦「鳳凰獎」表揚活動，邀請行政院長林全、內政部長葉俊榮等人頒獎，鼓勵優秀消防、義消人員。
消防署選出69名楷模消防員、義消、防火宣導及救護志工，有的曾參與復興空難救災，有的則曾負責唯冠大樓倒塌救難，今天消防署在新北大坪林聯合開發大樓國際會議廳舉行鳳凰獎頒獎典禮。
行政院長林全等人親自到場致意，他致詞時表示，消防員需要智慧及勇氣，家屬背後的支持更是重要，政府會全力讓消防員能發揮專業，減少不必要的資源消耗，感謝所有消防同仁不怕面對風險、困難，他在此致上最大謝意。
林全隨後也親自將獎項頒給優良消防楷模，並合影留念，現場除了準備感人回顧影片，也安排精彩表演，希望讓這些辛苦的消防弟兄們，能夠好好放鬆一下，之後才有力量繼續服務大眾。1060119
(中央社)
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