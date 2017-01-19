駕車未繫安全帶被盯上 通緝犯落網

(中央社記者張榮祥台南19日電）背負5條罪名、遭多個地檢署通緝的黃姓男子，昨晚在台南駕車未繫安全帶，被警方盯上盤查，黃男雖想推開員警，卻及時被員警壓制送辦。

台南市警局第五分局今天指出，巡邏員警昨晚10時許在北區南園街巷內，發現1名男子駕車未繫安全帶，準備上前盤查，駕駛見員警接近，立刻加速逃離，警方隨後追逐。

警方沿著南園街、開南街、開元路一路追趕，終於在開元路、長榮路口攔下，駕駛持蔡姓男子身分證供警方查證，但因證件照片和駕駛不符，警方詢問身分證上男子父母姓名，駕駛神情慌張無法回答，趁隙想推開員警逃逸，卻被員警抓住壓制在地。

駕駛眼見無路可逃，主動告知真實身分，警方一查，竟是揹負槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜、偽造文書、毒品危害防制條例等5條罪名，自民國100年起陸續被台南、新竹、屏東等地檢署通緝的30歲黃姓男子。

警方同時查出，黃男去年12月25日凌晨3時許在台南市南區健康路、大同路口被攔查，黃男趁隙逃逸，將裝有改造槍彈的黑色袋子扔在路邊，被警方起出，全案依法送辦。1060119

(中央社)