駕車未繫安全帶被盯上 通緝犯落網
(中央社記者張榮祥台南19日電）背負5條罪名、遭多個地檢署通緝的黃姓男子，昨晚在台南駕車未繫安全帶，被警方盯上盤查，黃男雖想推開員警，卻及時被員警壓制送辦。
台南市警局第五分局今天指出，巡邏員警昨晚10時許在北區南園街巷內，發現1名男子駕車未繫安全帶，準備上前盤查，駕駛見員警接近，立刻加速逃離，警方隨後追逐。
警方沿著南園街、開南街、開元路一路追趕，終於在開元路、長榮路口攔下，駕駛持蔡姓男子身分證供警方查證，但因證件照片和駕駛不符，警方詢問身分證上男子父母姓名，駕駛神情慌張無法回答，趁隙想推開員警逃逸，卻被員警抓住壓制在地。
駕駛眼見無路可逃，主動告知真實身分，警方一查，竟是揹負槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜、偽造文書、毒品危害防制條例等5條罪名，自民國100年起陸續被台南、新竹、屏東等地檢署通緝的30歲黃姓男子。
警方同時查出，黃男去年12月25日凌晨3時許在台南市南區健康路、大同路口被攔查，黃男趁隙逃逸，將裝有改造槍彈的黑色袋子扔在路邊，被警方起出，全案依法送辦。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。