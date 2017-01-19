涉詐領出席費 嘉市議員張敏琪喊冤

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嘉義市議員張敏琪遭人檢舉詐領議會出席費，今天由檢察官諭令10萬元交保；張敏琪事後喊冤，表示自己有簽到，希望檢方查明真相，還她清白。

張敏琪交保後喊冤表示，104年市議會定期會中，她有依規定完成簽到手續，但未進議場；根據議事規則，有簽到就算完成報到手續，不一定要進議場，希望檢察官查明真相，還她清白。

她說，自己在市議會完成簽到後，有時會在議會辦公室或其他科室、有時要跑選民服務，絕未詐領出席費。她除了主動配合檢方調查外，也已委託律師辯護，以維護自身權益。

對此，嘉義市議會秘書長李佩玲表示，議員依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」支領出席費、交通費，只要議員有出席並辦理簽到，即可支領。

副議長郭明賓也表示，依全國各地議會規定，議員只要辦理簽到，就算完成報到，可以支領出席費；由於議員要跑婚喪喜慶等選民服務，不一定要進入議場才能支領出席費。

嘉義地檢署表示，張敏琪遭檢舉2014年市議會定期大會中，有2天議程未出席，卻領取新台幣4900元出席費，涉嫌違反貪污治罪條例「利用職務詐取財物罪」。

承辦檢察官昨天傳訊張敏琪後，今天凌晨諭令10萬元交保。至於外傳遭檢舉的市議員並非只有張敏琪1人，檢方表示，基於偵查不公開原則，檢方將繼續依法偵辦。1060119

(中央社)