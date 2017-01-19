陸委會：逾8成民眾支持兩岸互動新模式

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行政院大陸委員會今天公布近期民調，結果顯示，逾8成民眾支持政府主張推動兩岸和平的承諾和善意不變，雙方應共同尋求兩岸互動新模式的立場。

針對這份民調結果，陸委會呼籲中國大陸面對兩岸關係新的發展，應尋求溝通對話化解分歧，不要採取負面對立作為，維護台海及區域和平穩定發展，並回應兩岸人民與區域各方的共同期待。

民調結果指出，83.1%的民眾認為兩岸各項交流活動不應該有政治考量，中國大陸應與台灣全面多元及健康正常的往來；79.8%的民眾認為強化兩岸人民往來的安全管理有助維護兩岸交流秩序。

此外，有84.6%的民眾支持政府主張推動兩岸和平的承諾和善意不變，雙方應共同尋求兩岸互動新模式的立場。

調查結果顯示，86.2%的民眾贊成兩岸應以雙方民眾權益與福祉為優先，推動兩岸良性互動與交流合作；80.6%的民眾認為維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，雙方應儘快恢復官方互動與對話。

另一方面，73.6%的民眾認為如果中國大陸在台灣國際空間和台海安全製造壓力與緊張，對兩岸關係互動和長遠發展沒有幫助；83.4%的民眾贊成台灣參與國際組織和活動，中國大陸不應以政治因素干擾；72.7%的民眾支持政府主張兩岸關係與對外關係一樣重要，兩者沒有衝突。

在長期觀察兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（83.8%）。兩岸交流速度方面，認為「剛剛好」的民眾有37.6%，認為「太快」及「太慢」者分別為12.8%及34.7%。

這項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心於1月12日至16日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差為正負2.99個百分點。1060119

(中央社)