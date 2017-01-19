嘉縣攜手樂學網 協助學測考生正確選填志願
明天20日、21日大學學測登場，嘉義地區報名考生人數約計9200多人，為提供考生和家長更多教育資源，嘉義縣政府結合國內最大數位教育平台樂學網，利用該公司所研發的「線上MOOC大學校系介紹影音課程」及「選填志願大數據落點分析系統」，提供嘉義學子選填志願的參考，並舉辦一系列講座及活動，幫助學子掌握選擇校系關鍵資訊，做出準確判斷。
副縣長吳芳銘表示，嘉義地區考生相較都會區來說，容易面臨資訊落差和資源不足等問題，鑑於大學是人生另一個起步，絕不能輕忽，所以縣府特別整合各方資源，引進樂學網選填志願落點分析系統的資源，透過實體講座、大數據和雲端線上平台，海陸空三管齊下，提供考生和家長多元資訊取得管道和方法。
樂學網總經理張財銘說，樂學網新開發的落點分析系統是由經濟部工業局開發指導，不僅有大數據，還有大學院校的公開資訊，可協助家長和學生精準判斷，選填最適合、錄取率高的系所。升學輔導講座將於2月19日上午9點到11點在永慶高中舉辦，另一場為2月25日下午2點到4點在嘉義縣表演藝術中心登場，樂學網還會在現場發放每位考生每人一個樂學網VIP升級帳號。
(中時)
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