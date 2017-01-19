退休金談不攏 國民黨勞資強制協商破局
國民黨產遭凍結，本月底擬資遣所有黨工再回聘，勞資雙方針對資遣費與退休金問題有疑義，今下午北市勞動局召開強制協商會議，勞資雙方各派5名代表出席，黨產會主委顧立雄也列席，經過3小時討論，對於退休金計算仍無共識，宣告破局，待2月7日再進行2次協商。
國民黨企業工會理事長劉慧玲表示，針對國民黨去年積欠的11、12月半薪、1月份未發薪水、近2年考績獎金及三節福利金等，黨工盼月底資遣前能領到，黨產會承諾協助，但仍有部分與資方無法達成共識。
劉慧玲說，會中最大的分歧是針對退休金計算方式，日前國民黨行管會主委邱大展說，離開的同仁可領全數，資遣後再聘的同仁則只能領2成，對此工會強烈表達「不同意」，認為所有黨工權益應相等。此外，依照黨內幹部管理辦法，申請退休可將當兵兵期納入年資計算，資方卻未算在內，仍須再協商。
代表資方的國民黨行管會副主委李福軒會前說，將持續與黨產會協商，盡最大努力保障黨工權益，會後李則快步離去，不願受訪。
顧立雄會後說，針對勞資協商後需解凍黨產部分，基於保護勞工立場，將同意發放，針對尚未發放的1月份薪資、年終及考績獎金，黨產會23日會開會討論；至於去年11月、12月的半薪，已同意兌現5200萬支票，明日會入帳。
他強調，國民黨月底結清勞工年資後，凍結的剩餘款只能用來支付對退休金和資遣費，若不足以全額支付，缺口部分國民黨須自行籌措；至於2月份以後回聘黨工的薪水，國民黨須以合法的政治獻金、政黨補助款或黨費支應。
(中時)
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