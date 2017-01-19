張花冠邀美共和黨議員來嘉義 體驗好山好水

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張花冠力邀請克魯斯議員來趟嘉義，體驗嘉義的好山好水。（嘉義縣政府提供）

美國新任總統川普就職典禮20日登場，台灣代表團中的嘉義縣長張花冠18日前往駐美代表處聽取簡報，隨後前往國會山莊拜會眾議院外交委員會主席埃德·羅伊斯(Ed Royce)及泰德‧克魯斯(Ted Cruz)、麥克·李(Mike Lee)兩位參議員，張花冠並力邀請克魯斯議員來趟嘉義，體驗嘉義的好山好水。

張花冠指出，克魯斯議員是共和黨內的重要人物，先前也曾和川普一起參與共和黨總統參選人的競爭，由於對台灣相當友好，年初蔡英文總統過境美國時，還特別在德州與克魯斯會晤，此次拜會，希望克魯斯能到嘉義來體會不同於德州的景致與文化風情。

(中時)