男求復合不成 與女友視訊竟成「見最後一面」

我要評比

新北市蘆洲區37歲張姓男子，近日因35歲曲姓女友提分手，今天凌晨近1時利用通訊軟體與女友視訊，欲挽回女友未果，竟要求女友閉上眼睛，隨後便轉身消失鏡頭中，女友擔心張男想不開，撥電話聯繫張男父親進房查看，卻驚見張男已上吊並失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

警方調查，張男最近剛失業，加上與曲女感情生變，多次協調未果，他疑似為此心情低落，今天凌晨張男用通訊軟體與曲女視訊，要求對方不要分手，但曲女態度堅決，張男心灰意冷之際，對曲女說：「妳先閉上眼睛，等我說好再張開」，曲女配合閉眼後，久久未聞張男出聲，睜眼一看已不見張男，呼叫張男也沒有回應，驚覺有異，趕緊撥打電話通知張父。

曲女撥了數通電話聯繫上睡夢中的張父，張父聽聞曲女說詞趕緊衝進張男房間察看，驚見張男已用繩索上吊，趕緊剪斷繩子將張男救下，但張男已無呼吸心跳，雖緊報警送醫，仍宣告不治。

警方表示，張男臥房無外力入侵跡象，現場亦無打鬥痕跡，全案朝自殺偵辦。

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(中時)