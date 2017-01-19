男求復合不成 與女友視訊竟成「見最後一面」
新北市蘆洲區37歲張姓男子，近日因35歲曲姓女友提分手，今天凌晨近1時利用通訊軟體與女友視訊，欲挽回女友未果，竟要求女友閉上眼睛，隨後便轉身消失鏡頭中，女友擔心張男想不開，撥電話聯繫張男父親進房查看，卻驚見張男已上吊並失去呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。
警方調查，張男最近剛失業，加上與曲女感情生變，多次協調未果，他疑似為此心情低落，今天凌晨張男用通訊軟體與曲女視訊，要求對方不要分手，但曲女態度堅決，張男心灰意冷之際，對曲女說：「妳先閉上眼睛，等我說好再張開」，曲女配合閉眼後，久久未聞張男出聲，睜眼一看已不見張男，呼叫張男也沒有回應，驚覺有異，趕緊撥打電話通知張父。
曲女撥了數通電話聯繫上睡夢中的張父，張父聽聞曲女說詞趕緊衝進張男房間察看，驚見張男已用繩索上吊，趕緊剪斷繩子將張男救下，但張男已無呼吸心跳，雖緊報警送醫，仍宣告不治。
警方表示，張男臥房無外力入侵跡象，現場亦無打鬥痕跡，全案朝自殺偵辦。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。