暖心狗電影遭控虐狗 片商發聲明解釋
電影「為了與你相遇」被動保團體控訴虐待動物。製片安培林娛樂公司與發行商環球影片公司今天發布聯合聲明表示，嚴格遵循提供動物們合乎人道的安全工作環境。
「為了與你相遇（A Dog's Purpose）」一段片場畫面曝光，影片中德國狼犬看起來驚恐萬分，不敵訓練師蠻力，被迫進入湍急水流。動保團體提出虐待動物控訴，並呼籲抵制這部電影。
製片安培林娛樂公司與發行商環球影片公司發布聯合聲明表示，「為了與你相遇」是部為讚頌人類與狗小孩之間特殊情誼拍攝的電影。在此大前提下，安培林娛樂公司嚴格遵循提供動物們合乎人道的安全工作環境。
在各方深入檢視這段公開影像畫面時，安培林娛樂公司再次重申，影片中的德國牧羊犬（又稱德國狼犬）「海克力士」及其他在拍攝過程參與演出的狗狗，都獲極佳照顧與關懷。
聯合聲明表示，「海克力士」在拍攝前接受多日彩排訓練，以確保牠能自在演出。正式拍攝當天，如同影片顯示「海克力士」不想參與演出，安培林製作團隊也當下決定終止該電影畫面拍攝。「海克力士現在很快樂，也很健康。」1060119
(中央社)
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