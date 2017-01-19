玳瑁擱淺西衛 岸巡總隊救援

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一隻保育類「玳瑁」海龜擱淺在馬公西衛港區，岸巡西衛安檢所救援後，通知縣府保育科予以收容觀察，這也是繼17日在沙港海域發現綠蠵龜後，短短3天內有2隻海龜受困獲救。

岸巡7總隊西衛安檢所是在今天中午時分接獲陳姓漁民返航進港時通報，在西衛港嘴處發現海龜擱淺，先行救援並以濕毛巾保濕，同時通報澎湖縣政府農漁局保育科前往處理。

澎湖農漁局保育科表示，該海龜為保育類「玳瑁」海龜，體長37公分、寬29公分，將海龜帶回澎湖水產試驗所收容觀察。1060119

(中央社)