澎藝起飛舞聯歡 收容人提前過春節
年關將屆，更生保護澎湖分會「藝起飛舞逗春節」關懷收容人聯歡活動，今天在澎湖監獄舉行，讓無法返家團圓過年之收容人，提前過年，感受到各界關懷。
澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏代表行政院院長贈送每位收容人一個象徵大吉大利的橘子和年節喜氣的糖(艸果)、餅乾，監獄典獄長邱泰民代表獄方表達感謝。
鄭鑫宏表示，澎湖監獄是一個大家庭，收容人在這裡可以分享人生的哲理，感受到生生不息向上的力量，鼓勵收容人面對新的一年，規劃自己未來的努力方向。
更生保護澎湖分會主委吳文宗表示，「藝起飛舞逗春節」活動，期待收容人能在不自由的地方，得到真正的自由，活潑多元活動，能沖淡思念家人的心情，期許收容人更穩健的踏上更生路。
更生保護澎湖分會「藝起飛舞逗春節」關懷收容人聯歡活動，今天邀請有光明土風舞社、澎湖舞蹈運動聯誼協會、川劇變臉、澎鼎合唱團和街舞等演出，讓收容人提前歡度春節。
澎湖監獄在春節期間，也都安排有收容人的懇親會，紓解收容人年節思親之苦。1060119
(中央社)
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