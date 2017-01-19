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中原大學擷取鹿港元素 典雅風格轉化日常用品

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彰化文化局和中原大學擷取鹿港元素轉化日常用品典雅設計風格讓人驚艷
彰化縣文化局和中原大學文化創意設計碩士班產學合作，師生們將鹿港建築，融入設計元素，製作系列杯墊、隔熱手套、桌巾等，讓人驚豔好典雅，老歷史活出新生命。（吳敏菁攝）
彰化文化局和中原大學擷取鹿港元素轉化日常用品典雅設計風格讓人驚艷
中原大學文化創意設計碩士班師生們將鹿港建築，融入設計元素，製作系列杯墊、隔熱手套、桌巾等，讓人驚豔好典雅，老歷史活出新生命。（吳敏菁攝）
彰化文化局和中原大學擷取鹿港元素轉化日常用品典雅設計風格讓人驚艷
中原大學文化創意設計碩士班師生們將鹿港建築，融入設計元素，製作系列杯墊、隔熱手套、桌巾等，讓人驚豔好典雅，老歷史活出新生命。（吳敏菁攝）

打造鹿港南門戶已獲文化部核定補助2.9億元，除了投入硬體改善，文化軟實力的展現更是重頭戲，中原大學文創所碩士班就挑中鹿港，嘗試將古老文化符號轉化成日常用品，不讓記憶消逝，文化局「著鹿計畫」即將匯集設計高手交流，將歷史注入新生命。

中原大學文創所和文化局合作，在鹿港金盛巷「茉莉人文環境教育中心」舉辦商品設計成果發表會，助理教授周融駿說，這次主題「藝趣南鹿港」以尋找鄉愁的年青人，結合南鹿港各式建築，像是將丁家大宅窗格紋、福興穀倉老虎窗等元素，設計圖案，結合廚房用品，製作吸水杯墊、隔熱手套、圍裙、餐墊、桌巾和便當巾等，呈現了典雅風韻，讓人很驚艷。

研究生阮皇龍說，從鹿港參訪、感受氛圍、收集資料到擷取鹿港元素發想，進行設計，過程一直被感動，彼此討論也讓靈感一直萌生，是很有趣的經驗。

研究生也秀出了丁家大宅「丁」字造型、連續排列、代表緊密相連，回憶永不消逝，並擷取了福興穀倉等特色，以插畫手繪方式，作為作品情感轉換、達到手感溫度。

周俊融說，學生設計的商品未來會在網頁上進行販售，扣除成本後將會全數捐至公益單位，這一系列的作品也將在其他單位作為成果展示；文化局長陳文彬表示，即將啟動「著鹿計畫」將打造鹿港作為文創的交流基地，讓老的記憶、老的歷史也成為日常生活一部分。

(中時)

關鍵字：鹿港設計中原大學文創所著鹿計畫
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