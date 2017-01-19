中原大學擷取鹿港元素 典雅風格轉化日常用品
打造鹿港南門戶已獲文化部核定補助2.9億元，除了投入硬體改善，文化軟實力的展現更是重頭戲，中原大學文創所碩士班就挑中鹿港，嘗試將古老文化符號轉化成日常用品，不讓記憶消逝，文化局「著鹿計畫」即將匯集設計高手交流，將歷史注入新生命。
中原大學文創所和文化局合作，在鹿港金盛巷「茉莉人文環境教育中心」舉辦商品設計成果發表會，助理教授周融駿說，這次主題「藝趣南鹿港」以尋找鄉愁的年青人，結合南鹿港各式建築，像是將丁家大宅窗格紋、福興穀倉老虎窗等元素，設計圖案，結合廚房用品，製作吸水杯墊、隔熱手套、圍裙、餐墊、桌巾和便當巾等，呈現了典雅風韻，讓人很驚艷。
研究生阮皇龍說，從鹿港參訪、感受氛圍、收集資料到擷取鹿港元素發想，進行設計，過程一直被感動，彼此討論也讓靈感一直萌生，是很有趣的經驗。
研究生也秀出了丁家大宅「丁」字造型、連續排列、代表緊密相連，回憶永不消逝，並擷取了福興穀倉等特色，以插畫手繪方式，作為作品情感轉換、達到手感溫度。
周俊融說，學生設計的商品未來會在網頁上進行販售，扣除成本後將會全數捐至公益單位，這一系列的作品也將在其他單位作為成果展示；文化局長陳文彬表示，即將啟動「著鹿計畫」將打造鹿港作為文創的交流基地，讓老的記憶、老的歷史也成為日常生活一部分。
(中時)
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