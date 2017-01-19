義大利地震引發雪崩 度假酒店30人被埋

被雪崩淹沒的Rigopiano度假酒店位於義大利阿布魯佐的法林多拉山區，歐洲近來暴雪嚴寒，增加救援困難。圖為通往度假酒店的山路，積雪數尺。（圖／美聯社）

從義大利電視的畫面顯示Rigopiano度假酒店被雪崩掩埋，滿佈雪堆石塊，目前已挖出一具屍體、2人獲救，尚有約30人生死未卜。（圖／美聯社）

義大利地震救援部門官員表示，昨天發生在該國中部地區的連續地震引發雪崩，一家位於山區的度假酒店被埋，約30人生死未卜。

據中新社報導，遭雪崩衝擊的Rigopiano酒店位於阿布魯佐大區境內的山區，雪崩發生時，一部分酒店屋頂坍塌，當時裡面至少有22名遊客和數名工作人員被崩落的雪堆活埋，附近居民報警求援。

美國有線電視新聞網(CNN)也報導說，阿布魯佐高山救援人員已經從積雪和廢墟中發現了一具遇難者遺體，有兩人獲救，還有大概30人失蹤，生死未卜。

義大利當地時間18日在中部地區發生芮氏規模5.3級地震，震央位於阿布魯佐大區的拉奎拉，深度9公里，首都羅馬所在的拉齊奧大區以及馬爾凱大區等均有明顯震感。隨後，同一地區又接連發生芮氏規模5.4、5.3和5.1的地震。

義大利半島位於歐亞大陸板塊和非洲板塊交界處，地震頻發，尤其是山脈綿延的中部地區。但短短幾個小時接連發生5級以上地震，在歷史上前所未有。歐洲多國近日受嚴寒和暴雪影響，接連強震引發雪崩預警，也讓救援更加困難。

當地救援人員稱，因暴風雪阻路，他們直至19日清晨才到達酒店區域，而酒店工作人員和客人可能已經在積雪和碎石下掩埋了接近24小時。救援工作目前仍在進行中。

媒體介紹說，Rigopiano酒店所在地區是一處很受歡迎的滑雪勝地，遊客多為義大利本國人。

(中時電子報)