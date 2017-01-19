ANA星戰彩繪機添成員 3/21首航

全日空（ANA）發布最新星際大戰彩繪機，以波音777-200機型彩繪，主題為C-3PO，預計3月21日首航東京羽田到鹿兒島航線。

全日空又推出全新彩繪機，這次以C-3PO為主題，彩繪在波音777-200機型上，不只外觀有塗裝，機艙內的紙杯、椅背頭靠墊、空服人員的圍裙也都有C-3PO的圖案。

全日空表示，這架彩繪機將於3月21日首航羽田到鹿兒島ANA621航班，未來將定期營運在日本國內各航線。

全日空是首家以星際大戰為主題作為彩繪機的航空公司，目前星際大戰機隊包括R2-D2和BB-8。1060119

(中央社)