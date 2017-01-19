墾丁福華飯店 連18年歲末關懷獨老

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屏東墾丁福華渡假飯店連續第18年舉辦「關懷獨居與清寒家庭」活動，邀請恆春基督教醫院及墾丁里共同響應，探訪墾丁里獨居老人。

墾丁福華飯店每年歲末都會探訪慰問墾丁地區獨居老人，今年與墾丁里合作，福華動員房務員替墾丁里的關懷戶進行居家打掃及環境消毒，員工扮財神爺，手拿招財金雞、口說祝賀詞為各關懷戶拜早年，80多歲的老爺爺說，每年過年前有人來拜年，感覺才像過年。

墾丁福華總經理張積光代表飯店致贈年節慰問金、棉被和清潔盥洗用品等，恆春鎮長盧玉棟贈送禮品，墾丁里長送紅包，恆春基督教醫院也派員隨團探視關懷戶，為年長者量血壓、關心飲食習慣。

張積光表示，未來飯店仍會持續結合社區、醫院的力量投入關懷，期盼藉由活動拋磚引玉，呼應更多企業站出來為社會上弱勢團。1060119

(中央社)