官方版年改方案 教師團體意見仍多
政府今天公布年金改革草案，教師團體各有立場，但都認為方案仍不完美，年輕世代要繳更多、領更少，對未來難有期待。
全國教育產業總工會（全教產）理事長黃耀南表示，現在年輕一代的中小學教師，原本工作滿30年後，月退可領到新台幣5萬多元，按照官版方案，未來恐怕被砍到剩3萬5000多，「這一刀下去很深，一般人都難以接受。」
黃耀南表示，從5萬元砍到4萬多元，一定還是有人會叫，但至少大家可勉強「共體時艱」，但砍到3萬多元，真的已經見骨。年輕世代如此，年長一代純舊制者，優惠存款制度更要歸零，影響更大。
全國教師工會總聯合會（全教總）理事長張旭政表示，政府今天提出的方案，整體而言比之前馬政府的版本好一些，但還有很多細節讓人擔憂。例如中小學教師退休年齡從約55歲延後到60歲，不符合家長期待，也會嚴重阻礙師資新陳代謝。
張旭政說，官版方案無法達到「永續」，經過這次改革，也只能稍微延長基金壽命，可以預見未來還會有多次改革，年輕世代受雇者將長期處於不穩定的狀態。
高教工會組織部主任林伯儀表示，這次官版方案還是沒提到最弱勢的私校教師。私立大專教師佔全國6成，但退休所得替代率不到3成，是所有類別最低，公私退休待遇太大。
林伯儀也提到，年改國是會議3天前才公布方案，且議程從2天縮水成1天、頻繁更換場地，難以達到真正的溝通，更不可能得出共識，會議流於形式。1060119
(中央社)
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