國民黨聲請中投附隨組織停執 最高行駁回

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國民黨不服黨產會決議中投、欣裕台為附隨組織處分，導致兩公司無法處分財產，聲請停止執行。台北高等行政法院日前駁回國民黨與中投、欣裕台所聲請的停止執行案；最高行政法院今天駁回抗告確定。

這起案件源於行政院不當黨產處理委員會於去年11月2日，作出黨產會成立以來第1個行政處分，認定中投和欣裕台為中國國民黨的附隨組織，這將導致中投和欣裕台不得處分上百億元財產。

國民黨不服這項處分，向台北高等行政法院提出行政訴訟及聲請停止執行。台北高等行政法院在去年12月23日駁回聲請。

當時北高行駁回的重要理由包括，國民黨雖主張這項處分會造成諸多損害，但法官調查發現，這並無造成難以回復損害的急迫必要性。1060119

(中央社)