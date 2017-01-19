花海加神秘禮物 金門農試所邀民眾走春

金門縣農業試驗所種植的波斯菊現正盛開，一片花海，美不勝收，所長楊慧明邀請民眾前來走春。她同時透露，今年特別推出神秘禮物，數量有限，請遊園的鄉親到時留意現場廣播。

每年農曆大年初一到初三，金門縣農試所、林務所、水產試驗所和畜產試驗所都會分頭推出多項新春活動，讓返鄉的民眾和旅客有個遊憩並體驗的處所。

農試所今年新春主題是「雞鳴曉旦賀新春」，現場已大致佈置完成。楊慧明今天介紹說，中庭廣場設置農業故事書，以翻開農業嶄新的一頁為意象，兩本故事書使用植生牆拼接季節草花，搭配雞年歡愉氣氛，許多可愛的小雞也跑出來和大家拜年。

農特產中心則是設置兒童party遊樂園區，楊慧明鼓勵父母帶著小朋友到農試所遊玩，閱讀由文化局提供的有趣童書；遊樂園區裡還有小帳棚、玩具車、畫板等供孩童玩耍。開放時間為每天上午9時到下午3時，入場限制身高110公分以下孩童。

楊慧明也指出，農特產中心對面設有拍照好景點「好膽麥擱走」，民眾可拍攝到最佳景點，由小麥及季節草花所搭配出來的小雞造型。農試所並在鄰近處種植了大片波斯菊花海，供民眾拍照，歡迎民眾年節期間來農試所走春。

楊慧明表示，農試所為了鼓勵民眾闔家出遊，大年初一當天有準備神秘禮物提供給當天參加活動的遊客，到時將配合縣長陳福海拜年行程發送。由於數量有限，農試所請遊園的鄉親得留意現場的廣播宣導。1060119

(中央社)