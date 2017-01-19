強烈冷氣團報到 學測日低溫下探10度

我要評比

強烈大陸冷氣團今晚逼近，中央氣象局表示，入夜後氣溫溜滑梯，明天清晨中部以北低溫只剩攝氏11、12度，21日到24日更冷，台南以北最冷僅10度。

明天就是大學學測，但受到強烈大陸冷氣團影響，明天全台冷颼颼，全台考生都要注意保暖。

中央氣象局表示，今晚開始強烈大陸冷氣團接近，北台灣氣溫驟降，夜晚明顯有寒意，明天清晨更冷，沿海空曠地區低溫只有11、12度，21日到24日清晨全台急凍，台南以北最低溫僅10度，大台北地區低溫探11度。

雨量方面，預報員林定宜說，明天迎風面地區和北部地區會有例行性降雨，21日時水氣更少，整體而言這波冷空氣偏乾冷，但要留意輻射冷卻效應將導致西半部出現低溫，氣象局也將發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。1060119

(中央社)