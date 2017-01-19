台南走春 交通疏導看這裡

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春節走春蔚為風潮，台南市政府今天宣佈台南春節假期的交通疏導計畫，請民眾事前規劃，行車出遊才不會阻塞。

市府表示，台南市春節交通疏導以大年初一（ 1 月28 日）至大年初五（ 2 月 1 日）為主。

市府說，台南的人行徒步區，包括鹽水區的月津港燈節（行昌路、橋南街、康樂路）；鹽水蜂炮（武廟路以西、三福路以東北及北門路以南區域）；安平區（延平街、效忠街、國勝路、古堡街）；赤崁樓（赤崁東街）；全台首學孔廟（府中街）。

單行管制規劃方面，包括安平區（安平路 850 巷南往北單行）；赤崁樓（忠義路至西門路間的東往西單行、民族路至民權路的永福路段北往南單行）；梅嶺（二層坪環線產業道路全線實施小客車逆時針單行道管制）。

市府建議民眾多利用公車系統，全市 110 條公車路線，串聯二大活動、八大景點，春節期間每日可疏運約 5 萬人次；民眾也可透過 T-Bike 暢遊。

在停車規劃上，公園南路、西門育賢、南瀛綠都心公園地下、海安路地下、崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場等 8 處，照常收費；其餘公有路邊、路外停車格位，1 月 27日至 2 月 1 日暫停收費。

台南市計程車春節加成收費，1 月 23 日起至 2 月1 日，一律按錶計費再加收 50 元。

另外，市府也開設「交通疏運指揮中心」，監控全市主要道路的車流，以因應即時的交通問題。1060119

(中央社)