副總統公布年金改革草案 朝野各有看法

副總統陳建仁今天公布年金改革草案版本，民進黨團表示，這方案是大多數團體聽得下去的；國民黨團則認為，18%優惠存款利息6年歸零，時間太短。

身兼國家年金改革委員會召集人的陳副總統19日說，年金改革目標是要讓公教勞基金延長壽命，他並公布改革內容九大要點，包括要讓18%優惠存款利息走入歷史，最晚分6年全數歸零；中國國民黨黨職併公職部分會一併檢討改進。

民進黨立法院黨團書記長劉世芳說，這些方案陸陸續續有人在討論，目前這個方案符合多繳、少領、延退的原則，在改革過程中，能夠用溫和漸進的方式，讓民眾體會到年金永續發展，這會更重要，這樣改革才會成功；而相關方案改革的曲線能夠和緩一點，民眾比較能夠接受，而目前這個方案是大多數團體聽得下去的。

國民黨立法院黨團總召廖國棟則指出，黨團對於年金改革的大原則還是在於信賴保護原則，也就是早期為何會有這樣的制度是有其時空背景的，這是必須要去面對的。而任何時代的變法，若是一夕之間就改變，必定造成民眾的抗議，所以一定要循序漸進。

廖國棟說，18%優惠存款利息6年歸零，這時間有點太短，應拉長時間慢慢處理，這樣才可以達到循序漸進的做法，因為18%歸零，會讓許多只靠18%生活的退休民眾，很快就會面臨到生活上的困境。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，改革的大方向都支持，希望在年金改革國是會議中，來看各界的反應，也希望政府提出更多數據與資訊，讓不同方案可以進行試算，了解對於不同群體的衝擊影響是如何。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，親民黨團希望年金改革能站在理性、情理法都要兼度的角度來看，地板、天花板、職業類別都要總和判斷，台灣是法治國家，一切要從法來看，非從人治。他說，在22日國是會議上，親民黨會提出看法，25日提出親民黨的年金改革版本。1060119

(中央社)