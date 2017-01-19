劉德華墜馬骨裂 「神佛護佑」躲癱瘓惡劫

我要評比

劉德華今晨抵達香港養和醫院，額頭有傷。(取自東網)

55歲劉德華本週二驚傳在泰國拍廣告發生墜馬意外，墜馬後遭馬匹踩傷踩到腰部導致骨盆撕裂，今(19日)一度傳出他脊椎也受創，需服止痛藥止痛。不過命理師江嘉葉就認為劉德華平日行善助人甚多，讓他逃過癱瘓厄運，約半年後肢體活動就可恢復正常。

劉德華在泰國拍廣告出意外，昨晚搭乘醫療專機返港治療，妻子朱麗倩更早先一步抵達養和醫院，替丈夫打點一切。更有醫生指出，若劉德華傷及脊椎、甚至脊髓，可能會導致癱瘓。

對此，江嘉葉從劉德華擔架照分析，認為劉德華氣場平順有光，生命無憂，災難過關，受苦、疼痛、折磨免不了，半年後肢體活動可恢復正常，但今年事業運勢稍微減弱，明年開始逐漸走入幕後。

另外，江嘉葉透露劉德華身旁有神佛庇佑，也因平時就累積功德福德，行善助人甚多，福報存摺累積善報資糧豐富，讓他得以逃過癱瘓厄運。

(中時電子報)