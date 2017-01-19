6旬罹癌阿嬤翻轉人生 連3年玉山攻頂

施金雀罹癌後，體驗不一樣的人生，從不運動的她，開始爬山，至今已爬了39座大小百岳，登玉山3次，拍下完整照片。（呂素麗攝）

64歲阿嬤施金雀罹癌前，幾乎不運動，「能坐車絕不走路」，罹癌後，翻轉不一樣的人生，挑戰百岳不服輸，至今爬了39座大小百岳、連續3年玉山攻頂，喜歡看花的她，追逐花而拍照；樂觀的她，鼓勵癌友要接受正規療法，要懷抱希望，不要放棄。

施金雀10年前做陰道超音波檢查時發現罹患子宮內膜癌第3期，她重養生，很少生病，連感冒都很少，是健康寶寶，想不到，一生病就是來勢洶洶的癌症；但生性樂觀的她，面對癌症卻鎮靜的讓兒女都嚇到，她說，「癌症就像感冒一樣」。

摘除子宮、卵巢後，歷經9個月化療，讓她曾癱軟到動彈不得，也曾痛到好像用刀在割，但她沒想到要放棄或逃離，她始終堅信「會愈來愈好」；育有2女1子的她，當時只有大女兒結婚，才6歲的小外孫女是她活下去最大的支撐力量，「我要看著她長大結婚、生子」，老公和孫女也陪著她爬山，現在孫女已念高一，一直和阿嬤最親。

施金雀說，感恩癌症讓她有不一樣的人生，以前她出門吃飯只到大飯店，從不逛夜市，現在她超愛逛夜市、吃小吃，以前從不運動，現在1天可以走13公里，親近大自然，爬山、拍照、long stay…，過完全不同的生活。

現在的她恢復良好，重大傷病卡已取消，她感恩抗癌路上有軍中退役的老公一路相陪，她攻頂玉山的照片獲得上屆癌症基金會「捕捉希望」攝影展佳作。

今年癌症基金會「捕捉希望」攝影賽開始收件，即日起至2月3日受理報名，分為癌友、癌症親友與醫療團隊獎，施金雀今天出席基金會活動，分享罹癌心情，並鼓勵癌友參加比賽，勇敢抗癌。

(中時)