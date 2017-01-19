過年大開賭　萬華警破麻將協會

警方查扣監視器、麻將等證物。（陳鴻偉翻攝）

眾人賭得起勁，看到警察上面登時無語。（陳鴻偉翻攝）

剛開幕的麻將協會，以交流為名私下讓人賭博。（陳鴻偉翻攝）

藏身在北市長沙街，開幕1個多月的「中華麻將推廣協會」，表面以「交流切磋」為名，私底下卻可用點數卡來兌換現金，萬華警方經多日追查，19日持搜索票前往抓賭，當場逮捕48歲張姓負責人及賭得起勁的15名賭客，警方到場時，還有賭客埋怨：「快過年了，小賭一下有什麼關係？」訊後都被依賭博罪送辦。

萬華分局漢中街派出所所長羅秀成指出，這家協會開張不久，對外強調只是交流國粹，但私下卻是點數卡可換現金，1點可換100元，經深追查今天前往搜索，除逮捕在場16人外，另查扣賭資2萬5000多元、監視器1台，以及3萬多元的點數卡，全案依賭博罪移送法辦。

(中時)