南韓政府警告：北韓一旦挑釁 代價巨大
南韓和美國情報機關掌握北韓製造2枚疑似新型洲際彈道飛彈的情況，南韓外交部一名官員今天接受韓聯社採訪時表示，北韓若再次發起挑釁，將付出難以承受的代價。
這名官員指出，金正恩在新年致辭中表示北韓試射洲際彈道飛彈已進入最後準備階段，外務省發言人揚言可隨時隨地進行試射，「勞動新聞」等各個媒體連日發出挑釁威脅。因此，南韓國防部認為，北韓只要決策層做出決定，可隨時試射洲際彈道飛彈。
這名官員說，南韓軍方與美方保持緊密合作，24小時監視北韓動向，保持應對北韓挑釁的戒備態勢。
這名官員還說，美國下屆政府負責外交安全的高官一致對北韓發出強硬訊號，凸顯若北韓不做出改變，美國下屆政府仍將加強對北韓制裁與施壓的意志。
南韓合同參謀本部官員今天在國防部記者會上表示，只要北韓決策高層做出決定，北韓隨時有可能試射洲際彈道飛彈，南韓軍方正保持高度戒備態勢。
據稱，這2枚飛彈已被裝載在帶有發射台的車輛上，已處於隨時可以發射的狀態。
這名官員還表示，目前尚未發現北韓即將試射彈道飛彈的具體跡象，也未能確認北韓是否已開發出新型洲際彈道飛彈。
南韓有關當局正在嚴密關注北韓開發洲際彈道飛彈的相關跡象。
韓聯社稱，南韓政府相關人士表示，北韓最近並未隱瞞新型飛彈的存在，目的可能是為了在美國候任總統川普20日就職儀式之前，向下屆美國政府發送訊息。1060119
(中央社)
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