日飯店右翼書籍風波 陸旅遊網站抵制

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日本APA連鎖飯店日前被曝客房內放置否認南京大屠殺等內容的書籍，在中國大陸引發輿論指謫，大陸幾家大型旅遊網站已將這家飯店從網站上下架。

一段拍攝APA房間內擺放書籍的影片，近來在大陸社群網站流傳。書籍內容為日本右翼分子的主張，否認南京大屠殺和南韓慰安婦的存在，並稱「所謂日本犯下的罪行，是美國為投下原子彈而編造的謊言」，引發大陸網友聲討。

澎湃新聞報導，攜程、途牛、去哪兒等大型旅遊網站已將APA位在日本的400多家連鎖飯店從平台上下架。

途牛旅遊網酒店事業部總經理俞軒說，APA是經濟連鎖型飯店集團，前往日本的大陸遊客中，約有5%會選擇這家集團。

儘管APA集團發出聲明表示，不會撤走這些書籍，新華社今天引述札幌亞洲冬季運動會組委會表示，已要求其官方指定酒店APA集團撤走相關書籍。

外電報導，總部位於東京的連鎖飯店集團APA執行長元谷外志雄，以筆名藤誠志寫書，否認1937年南京大屠殺，APA並將這部著作放在飯店房內供住客翻閱。

大陸官方稱南京大屠殺發生的6週間，日軍在當地肆無忌憚地姦殺擄掠，造成30萬人喪命。1060119

(中央社)