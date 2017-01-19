日飯店右翼書籍風波 陸旅遊網站抵制
日本APA連鎖飯店日前被曝客房內放置否認南京大屠殺等內容的書籍，在中國大陸引發輿論指謫，大陸幾家大型旅遊網站已將這家飯店從網站上下架。
一段拍攝APA房間內擺放書籍的影片，近來在大陸社群網站流傳。書籍內容為日本右翼分子的主張，否認南京大屠殺和南韓慰安婦的存在，並稱「所謂日本犯下的罪行，是美國為投下原子彈而編造的謊言」，引發大陸網友聲討。
澎湃新聞報導，攜程、途牛、去哪兒等大型旅遊網站已將APA位在日本的400多家連鎖飯店從平台上下架。
途牛旅遊網酒店事業部總經理俞軒說，APA是經濟連鎖型飯店集團，前往日本的大陸遊客中，約有5%會選擇這家集團。
儘管APA集團發出聲明表示，不會撤走這些書籍，新華社今天引述札幌亞洲冬季運動會組委會表示，已要求其官方指定酒店APA集團撤走相關書籍。
外電報導，總部位於東京的連鎖飯店集團APA執行長元谷外志雄，以筆名藤誠志寫書，否認1937年南京大屠殺，APA並將這部著作放在飯店房內供住客翻閱。
大陸官方稱南京大屠殺發生的6週間，日軍在當地肆無忌憚地姦殺擄掠，造成30萬人喪命。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。