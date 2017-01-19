憲兵違法搜索民宅 監院糾正國防部等機關

魏姓民眾上網拍賣白色恐怖時期文件，吸引軍方違法闖入民宅搜索惹議，監察委員高鳳仙、楊美鈴立案調查後，認定軍方人員確有違失，今天提案糾正國防部、國防部政治作戰局及國防部憲兵指揮部，並請重新議處違失人員。

糾正案文指出，政治作戰局保防安全處處長趙代川於105年2月19日召開專案會議，未依該會議之建議或結論，先查明文件是否解除機密、銷毀，並釐清要行政調查或刑事偵查，憲兵如啟動偵查應報請檢察署立案指揮偵辦，且未先簽呈局長核定成立專案，即貿然於會後決定，當日向魏姓民眾以15000元洽談購買或歸還文件，並請台北憲兵隊配合支援，涉有多處違失。

然而國防部對趙代川僅以「辦理專案任務指導欠周延」為由懲處申誡2次，而涉以誘騙手段騙出魏姓民眾的政治作戰局保防安全處中校余明達，僅以「辦理專案任務執行欠周延」為由懲處申誡1次，懲處顯屬過輕。趙代川日前已遭監察院通過彈劾。

根據糾正案文，國防部未依規定辦理文件檔案之存管與銷毀等作業，致其於50年至60年間產製之文件，有3件遭魏姓民眾在奇摩拍賣網站拍賣，有上千件遭再生公司胡姓顧問於案發後交由市議員保管，國防部僅查知當時銷毀人員，迄今無從確定文件外流原因與數量，甚至魏姓民眾所持有之劉謀修案無歸檔紀錄，洵有重大違失。

(中時)