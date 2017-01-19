翻轉醫院組織文化 北市聯醫推幸福職場

台北市聯合醫院中興院區今年也以「幸福職場」為主題推出2017月曆，都是由同仁拍攝製作。（台北市立聯合醫院提供）

台北市立聯合醫院日前成立「營造幸福職場委員會」，讓基層員工參與，將意見直接傳達給管理階層，有效溝通、改變。中興院區醫護長蔡景耀表示，未來這群幸福委員將會以正向溝通方式滿足員工期望，不僅翻轉醫院組織文化，也會讓每個在聯醫工作的夥伴能有實質收穫，並樂在工作。

而聯醫中興院區今年也以「幸福職場」為主題推出2017月曆，由有攝影專長的醫師及護理師組成專業攝影團隊，親自操刀拍攝及製作，將工作中的同仁專心模樣都記錄下來。

(中時)