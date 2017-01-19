春節6天國內旅遊夯 訂房網站還有空房
今年春節僅6天，國人留在台灣過年多，國內旅遊掀起一房難求的景象，訂房平台Amazingbnb宣布，過年期間站上有近百家民宿及飯店業者仍然有房，地點涵蓋宜蘭，花蓮，台東等熱門景點。
根據Amazingbnb統計，針對網站上全台觀光旅館、旅館及民宿空房數調查，除夕至年初五仍然有房，數量接近百家。
Amazingbnb指出，包含九份的多桑的店民宿，高雄的WO酒店，桃園古華花園飯店，福容大飯店台北一館，淡水漁人碼頭店及花蓮，台東鹿鳴溫泉度假酒店，宜蘭輕鬆一下及新天鵝堡， 墾丁亞曼達民宿等，全台熱門景點網站上過年都訂得到房。
Amazingbnb建議消費者，抵達旅館、民宿時可確認業者有無懸掛旅館業或民宿登記證、檢查專用標識及登記證編號是否一致，以保障消費權益及維護住宿安全，網站上所有的住宿飯店及民宿全部都是合法的。
Amazingbnb強調，除了過年有房外，現在加入訂房網站會員，可以享受最低8折的優惠，同時也會提供全台當地特色旅遊的資訊。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。