春節6天國內旅遊夯 訂房網站還有空房

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今年春節僅6天，國人留在台灣過年多，國內旅遊掀起一房難求的景象，訂房平台Amazingbnb宣布，過年期間站上有近百家民宿及飯店業者仍然有房，地點涵蓋宜蘭，花蓮，台東等熱門景點。

根據Amazingbnb統計，針對網站上全台觀光旅館、旅館及民宿空房數調查，除夕至年初五仍然有房，數量接近百家。

Amazingbnb指出，包含九份的多桑的店民宿，高雄的WO酒店，桃園古華花園飯店，福容大飯店台北一館，淡水漁人碼頭店及花蓮，台東鹿鳴溫泉度假酒店，宜蘭輕鬆一下及新天鵝堡， 墾丁亞曼達民宿等，全台熱門景點網站上過年都訂得到房。

Amazingbnb建議消費者，抵達旅館、民宿時可確認業者有無懸掛旅館業或民宿登記證、檢查專用標識及登記證編號是否一致，以保障消費權益及維護住宿安全，網站上所有的住宿飯店及民宿全部都是合法的。

Amazingbnb強調，除了過年有房外，現在加入訂房網站會員，可以享受最低8折的優惠，同時也會提供全台當地特色旅遊的資訊。

(中時)