保羅麥卡尼控告唱片公司 爭取舊歌版權
前披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）18日在紐約聯邦法院提出法律訴訟，爭取拿回披頭四舊曲的版權。此案恐對音樂界帶來深遠影響。
法新社報導，這起錯綜複雜的爭議，圍繞著美國1976年的版權法。這部版權法保障作曲者及其繼承人的長期權益。
根據美國版權法，藝術家可以在出讓歌曲版權35年後，取回版權。1978年以前的專輯則要等56年。
不過卻傳出唱片公司勝訴的驚人消息。英國法院去年12月以美國法律在英國不適用為由，拒絕授予「杜蘭杜蘭」（Duran Duran）早期暢銷歌曲的美國版權。這些暢銷歌曲有Rio，以及「龐德」（James Bond）主題曲：雷霆殺機（A View to a Kill）。
明年將是披頭四在1962年發行的首張單曲「請取悅我」（Love Me Do）滿56年。保羅麥卡尼之所以在紐約提出訴訟，是為了確保版權的轉移。
此案恐對未來音樂界的付款方式有深遠影響。唱片發行公司一向是收取權利金，再分配給作曲者，經典歌曲尤其是利潤豐厚領域。
Sony/ATV擁有數百萬首歌曲的版權，包括其他搖滾界的天王歌手，像是麥可傑克森、馬文蓋（Marvin Gaye）和巴布狄倫（Bob Dylan）等。
諷刺的是，麥可傑克森是因為保羅麥卡尼在和他閒聊時，解釋音樂發行的重要性，而買下披頭四歌曲的版權。
Sony/ATV原本是日本索尼公司（Sony）和麥可傑克森的合資公司。在這位流行天王身故後，索尼去年以7.5億美元買下麥可傑克森持有的50%股權。1060119
(中央社)
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