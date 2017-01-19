即將揮別白宮 歐巴馬期許未來積極過活

55歲的歐巴馬明天將卸任，較前總統柯林頓離開白宮時還小一歲，未來不論是寫書、與少數族裔年輕人合作或協助民主黨自灰燼中重生，歐巴馬希望退職後的生活是做個積極的公民。

歐巴馬在位8年，在即將卸任的此時，他的民意支持度仍高。他說，希望不要變成「混跡酒吧的老傢伙...無所事是而且好提當年勇」。

這個美國首位黑人總統表示，他離開白宮後，無意加入政治「日常爭執」。但他也說，他將毫不遲疑地參與討論「我們基本的民主問題」，這微妙地暗示，川普未來4年可能會聽到歐巴馬的適當諍言。

川普20日中午宣示就職後的短暫期間，歐巴馬將與妻女前往加州棕櫚泉（Palm Springs）渡假。

歐巴馬接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時對前幕僚艾克塞羅德（David Axelrod）說：「我會安靜一段時間，我不是指政治上，而是指內在。我要靜止下來。」

以往歷任總統很少在卸任後繼續留在華府，但是歐巴馬將續留華府，好陪小女兒莎夏（Sasha）唸完高中。

關於卸任後中期，歐巴馬曾表示希望與貧民區的少數族裔青年合作。這些貧民區的輟學率、失業率和遭關押的比例高過其他地方。

民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓去年11月意外敗選，改變了歐巴馬卸任後的狀況。歐巴馬承認，他沒料到川普會勝選。

身為民主黨人，歐巴馬明白表示，他將努力重建受創的民主黨。

歐巴馬可能會利用他即將蓋在芝加哥的總統圖書館，來提出卸任後的若干倡議。

一直有傳言稱，歐巴馬希望到紐約哥倫比亞大學教書，那是他取得學士學位的母校。他2014年曾對「紐約客」週刊（The New Yorker）說：「我熱愛教書，我懷念教室以及和學生互動。」他當選總統前，曾在芝加哥大學教書。

歐巴馬已有兩本著作成為暢銷書，媒體報導，邀他寫回憶錄等書的合約金會超過2000萬美元。（譯者：中央社羅苑韶）1060119

(中央社)