不背單字父母會被殺？老師怪比喻嚇壞學生
南投縣1所國中3年級學生，日前向電視媒體投訴，指該校謝姓英文老師，上課不教文法，只會要求學生背單字，還說「如果不背單字，父母就會被殺」；該校教務處表示，經了解是老師作比喻，學生聽了誤解，師生間還需要時間磨合。
據了解，謝老師在校任教已逾20年，同事間認定他一向認真。但學生投訴，老師在教學方面著力不多，只會一直叫他們背單字，雖透過家長連絡簿反映，但還是沒有改善，因此課堂上錄影，交給電視媒體。
該校教務主任表示，已經向謝老師及學生了解過。經查是老師認為英文單字基礎很重要，並隨口向學生作個比方：「如果你的父母要被殺掉，但只要你考100分，就可以不必被殺，那你要不要背？」
老師亦強調，他從頭到尾都沒說過，學生沒考100分，就要殺他的父母。是學生聽錯了；沒事哪來殺人動機，要殺學生的父母？
但學生難以接受老師的解釋或比喻，不少人認為自己並沒聽錯，並質疑背不背單字跟父母親到底扯上什麼關係？就算只是比方也讓人聽得不舒服、畏懼，心裡毛毛的。
由於學校已放寒假，校方認為彼此關係可用時間磨合，且強調雙方誤會已經解開，再來就是情緒調整，事實上已冰釋6成以上。
(中時)
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