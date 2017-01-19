福建2016年出口茶葉2億美元

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大陸媒體報導，據統計，2016年福建檢驗檢疫局共檢驗茶葉2,107批、貨值2億美元，分別較2015年增長6.63％和20.81％。據了解，福建省茶葉出口美國、日本、越南等56個國家或地區。寧德市為福建省最主要的出口茶葉集散地。

(工商)