金門花海迎新春 農試所燦爛美景
金門農試所在農曆春節推出「雞鳴曉旦賀新春」主題活動，包括農業故事書、兒童party遊樂園區外，並有由小麥和燦爛草花搭配組成的「好膽麥擱走」攝影景點，歡迎大家一起來走春。
金門縣農業試驗所長楊慧明指出，在中庭廣場布置的2本農業故事書，使用植生牆拼接季節草花，呈現翻開金門農業嶄新一頁的人文意象，並搭配雞年歡愉氣氛，現場還有許多可愛的小雞也跑出來跟大家拜年。
另農特產中心規劃的兒童party遊樂園區，備有文化局提供的童書讀本，讓家長在新春期間攜帶小朋友參加親子閱讀活動，現場還有小帳棚、玩具車、畫板提供小朋友玩耍，開放時間為每日9點到下午3點整，入場限制身高110公分以下孩童，並請家長陪同入場，注意維護孩童安全。
新春系列活動的焦點則是位於農特產中心的「好膽麥擱走」拍攝景點，有由小麥及季節草花搭配呈現的小雞造型外，四周也種植大片波斯菊花海。
楊慧明表示，該所為鼓勵鄉親全家出遊，在大年初一當天還準備以當令蔬菜為造型，家居實用的精美小禮物，將配合縣長拜年行程現場發送，也請鄉親留意現場廣播通報。
(中時)
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