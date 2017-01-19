李嘉誠 連續第19次登香港首富

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香港媒體報導，據富比世近日公布的香港富豪榜，長和集團主席李嘉誠以估值2,363.4億港元繼續穩坐香港首富大位，連續第19次登上該榜首席。大部分香港地產商都入圍此榜，恆基集團主席李兆基和新世界集團的鄭家純及其家族則分居2、3位。

(工商)