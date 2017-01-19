廣州8成以上中學生網購 3成曾受騙

大陸媒體報導，據廣州市消委會調查，廣州有8成以上的中學生有網購經歷，而當中有27.9％的人曾有受騙經驗。據了解，中學生月均消費達365元人民幣，而產品種類以電子商品和衣服的支出最多，分別占比31.2％和26.9％

(工商)